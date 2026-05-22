神奈川県内の生活路線エリアが、さらに便利に生まれ変わります。イオンリテールは、2026年5月28日（木）に「イオンスタイル鴨居」（横浜市緑区）、6月4日（木）に「イオン海老名駅前店」（神奈川県海老名市）を相次いでオープンします。両店舗ともに、昭和から平成にかけて「ダイエー」などの屋号で40年以上にわたり地域に愛されてきた、まさに“街の顔”ともいえる拠点です。今回のリニューアルでは、地場野菜やブランド肉といっ