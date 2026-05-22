本記事で話を聞いたやすこさん（仮称）は健康診断をきっかけに、直腸がんと診断されました。腹腔鏡手術を受け、現在は経過観察を続けています（取材時）。直腸がんはステージ次第で人工肛門造設が必要になるケースもあるため、術後のQOL（生活の質）にも大きく影響する病気です。やすこさんの体験から定期的な検診の重要性を知るとともに、病気への向き合い方を学びましょう。 ※2025年11月取材。 体験