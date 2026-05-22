便潜血検査で「異常なし」と言われると、ひとまず安心してしまう人は多いものです。しかし実際には、陰性でも病気が隠れているケースがあります。そこで、検査の特性や見逃されやすいリスク、注意すべき症状について、川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニック院長の近藤先生に詳しく聞きました。 ※2026年4月取材。 監修医師：近藤 崇之（川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニック） 慶