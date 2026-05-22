開催：2026.5.22 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 0 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が22日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。 1回表、3番 ドールトン・バーショ 6球目を打って