手のひらに透明のぶつぶつがある時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「手のひらに透明のぶつぶつ」ができる原因をご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修皮膚科医：伊藤 礼司（松江市立病院）2013年香川大学医学部卒業。島根大学医学部