福岡ソフトバンクホークスへ移籍した小林樹斗に、韓国メディア『OSEN』が「“こんなことが…”WBC韓国代表でプレーした日本の独立リーグ投手、最速154km→人生逆転…ソフトバンク契約でNPB復帰」と題して注目している。【写真】“韓国代表”としてオリックスと対戦した小林樹斗3月3日、京セラドーム大阪ではWBC韓国代表とオリックス・バファローズによる強化試合が行われ、韓国代表が8-5で勝利した。試合終盤、韓国のマウンドには