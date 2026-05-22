22日11時現在の日経平均株価は前日比1278.71円（2.07％）高の6万2962.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は738、値下がりは778、変わらずは47。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を479.50円押し上げている。次いでファストリ が148.03円、ファナック が74.75円、フジクラ が72.01円、東エレク が62.35円と続く。 マイナス寄与度は16.14円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、ソニーＧ