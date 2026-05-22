香港メディアの香港01は21日、4月の訪日香港人が大幅に減少した原因について報じた。日本は香港人に人気の旅行先だが、日本政府観光局（JNTO）によると、同月の訪日香港人は前年同月比14．3％減の22万6000人となり、国・地域別では5位だった。最多は韓国で同21．7％増の87万8600人。次いで、台湾が同19．7％増の64万3500人、中国が同56．8％減の33万700人、米国が同0．8％増の33万人だった。また、訪日外国人全体では前年同月比5．