第22回中国（深セン）国際文化産業交易博覧会（以下、文博会と略）が5月21日に開幕しました。今年の文博会は「革新的シナリオの実現、先端技術の活用、グローバル資源の結集、消費体験の向上」がテーマで、文化産業のデジタル化と新たな質の生産力の育成に焦点を当てています。メイン会場の展示面積は16万平方メートルで、三つの総合館と五つの専門館および34の専門展示エリアが設けられました。また、オフライン出展社は3306社、