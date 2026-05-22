お願いするしかない崖っぷち。“マシュマロボディ”で知られるグラドル・西野夢菜が見せた必死の“お祈り顔”が、切なくも愛らしいワンシーンになった。【映像】「崖っぷちでも可愛い」ポーカーグラドル“お祈りフェイス”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。初参戦ながら強豪に囲まれて奮闘してきた西野が、退場敗退寸前の