栃木県上三川町の住宅で、住人の60代女性が殴られ20カ所以上を刺されて死亡する強盗殺人事件が発生した。逮捕された実行犯4人は全員が16歳の高校生であり、闇バイトに応募した1人が友人を誘って犯行に及んだとされる。さらに指示役とみられる20代夫婦も逮捕された。実行役の低年齢化に加え、従来の「SNSで募集し現場で初対面」という形から「知り合いネットワーク型」へと変遷する匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の実態