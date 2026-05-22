エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が22日までに自身のSNSを更新。日本大の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁世田谷署が、建造物侵入と有印私文書偽造の疑いで、中国籍の塾講師の男（39）＝埼玉県川口市＝を再逮捕したことに言及した。署によると「交流サイト（SNS）で知り合った人から、入試を受けたら報酬を支払うと言われた」と供述しており、署は組織性もあるとみて調べている。容疑者は事件当時、