沖縄県名護市辺野古沖での小型船２隻の転覆事故で、金子国土交通相は２２日の閣議後記者会見で、最初に転覆した「不屈」の男性船長（死亡）について、国に必要な事業登録をしていなかったとして、海上運送法違反容疑で海上保安庁に告発すると発表した。同日午後、内閣府沖縄総合事務局が中城海上保安部（沖縄県沖縄市）に告発する。発表によると、不屈の船長は２０２３年以降、今回の事故を含めて計６回にわたり、同志社国際