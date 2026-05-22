ロシアとベラルーシが戦略核と戦術核の運用に関する合同演習を実施しました。ベラルーシには核弾頭が搬入されたということです。ロシア国防⁠省は21日、演習で核弾頭搭載可能な大陸間弾道ミサイル「ヤルス」や極超音速巡航ミサイル「ツィルコン」、SLBM＝潜水艦発射弾道ミサイルの「シネワ」などが発射されたと発表しました。プーチン大統領は、ベラルーシのルカシェンコ大統領とともにビデオ形式で演習を視察したということ