日経平均株価は、1200円あまり値上がりしました。日経平均はきょうも上昇して取引が始まっています。【映像】日経平均株価の値動きニューヨーク株式市場のダウ平均株価が史上最高値を更新した流れを受けているほか、イラン情勢の収束への期待などから、AIや半導体関連銘柄がけん引しています。（ANNニュース）