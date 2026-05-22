乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。ライブ中には、梅澤が過去に出演したドラマ＆映画『映像研には手を出すな!』にまつわる特別な演出があり、ファンから反響が寄せられた。【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒