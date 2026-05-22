犬と猫計39匹を排せつ物がたまった劣悪な環境で飼育し虐待したとして、警視庁は22日までに、動物愛護法違反の疑いで、東京都の動物愛護団体代表理事丸ノ内留実容疑者（47）を逮捕した。「多頭飼育崩壊」が起きたとみて調べる。