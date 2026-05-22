日本テレビ『news zero』で3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する「巨人軍監督日記」が21日に放送。阿部慎之助監督と高橋由伸さんが対談し、DeNAとソフトバンクの電撃トレード移籍について言及しました。5月12日にDeNAの山本祐大選手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也選手の1対2のトレードが発表。2024年には正捕手としてゴールデングラブ賞やベストナインを受賞して日本代表