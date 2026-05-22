ホンダはスポーツタイプの小型EV＝電気自動車をきょうから発売します。自治体の補助金次第では半額以下での購入も可能です。【映像】ホンダ「スーパーワン」に試乗する様子きょうから発売するホンダの「スーパーワン」は、去年発売した軽のEVをベースにしたスポーツタイプの小型EVです。新しく開発した「ブーストモード」をオンにすると、メーターの表示が変わり、車内のスピーカーからエンジン音が流れるほか、変速時の振動