女優の志田未来（33）が21日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。好きなタイプについて語った。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「志田さんはどんな時にキュンとくる？」と質問が。「お土産を買ってきてくれたりすると…」と答えて周囲をザワつかせた。同じくゲストの「WEST.」藤井流星が「チョロくないですか？」とツッコむと、恥ずかしがりながらも「物をくれる人は基本いい