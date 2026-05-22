特殊詐欺の「かけ子」をさせるため女性をカンボジアに連れ去った疑いで、リクルーター役の25歳の男が逮捕されました。武藤伊吹容疑者（25）は2025年、茨城県の当時22歳の女性に「海外で簡単に稼げる、1か月で500万稼いだ人もいる」などと嘘をつき、特殊詐欺グループの拠点があるカンボジアにかけ子をさせることを隠して入国させた疑いがもたれています。女性は現地で約2カ月拘束されていましたが、スマートフォンを自力で取り戻し