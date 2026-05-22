まだ5月ですが、熱中症が増えています。5月4〜10日の熱中症による救急搬送者は、昨年同時期の1.8倍となる454人にのぼりました。気象庁によると、今夏は全国の7〜14地点で40度以上の「酷暑日」になるようです。猛暑がまたやってきます。猛暑で怖いのは熱中症です。予防にはエアコンが欠かせませんが、問題は電気代の値上がりです。4月は国の電気補助金が切れ、大手電力は全社で値上げしました。5月は再生可能エネルギー普及のために