「昨年5月に、百恵さん（67）は三浦友和さん（74）のカンヌ国際映画祭への参加に際して、南フランスに行っていましたが、今年はゴールデンウイークにグアムを訪れていたと聞いています」（三浦家の知人）常夏の島で家族とバカンスを楽しんだ百恵さん。’11年に出版された友和の著書『相性』で、旅行が2人の趣味だと明かしていた。《妻と私の共通の楽しみは、「旅行」です。といっても、そんな大げさなことではありません。長期の休