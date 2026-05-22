猫の夜間の救急症状6つ 夜間に見られる異変の中には、「朝まで様子を見る」のが危険なものもあります。 猫は不調を隠しやすい動物なので、見て分かるほどの異変が出ている時点で、すでに体に大きな負担がかかっていることも。まずは、特に注意したい症状を確認していきましょう。 1.何度も吐く・吐きたがるのに吐けない 嘔吐を何度も繰り返す、あるいは吐こうとしているのに何も出ない状態は、異物誤飲や中毒