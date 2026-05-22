野球チームのボスママBさんから、「仕事より野球優先の暇な人」と見下されていた夫。しかし、たまたま乗っていった1台の車が、Bさんの勝手な格付けをぶち壊して……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 ボスママからの洗礼 私の夫は野球が大好き。小中高とずっと野球をやっていました。 息子が小学生になり、地元の野球チームへ入団。コーチも募集していたので、夫もコーチとして一緒に入