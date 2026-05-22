女性と関係を持ったこと自体は事実俳優の高畑裕太（32）が“10年目の区切り”に口を開いた。高畑は’16年８月、映画の撮影で訪れた群馬県前橋市内のホテルで女性従業員に性的暴行を働いた疑いで逮捕された。その後、不起訴処分となり釈放。当時マスコミは母が大女優の高畑淳子（71）ということもあり、連日このニュースを大きく取り上げた。その高畑が５月16日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、不祥事に言及。〈ホテル従業員の