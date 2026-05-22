宇野昌磨さん＆本田真凜さんがSNSで発表フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが22日、本田真凜さんとのアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することをSNSで明かした。日本の早朝に飛び込んだ突然の一報にネット上の海外ファンもどよめいた。宇野さんと本田さんは共同のインスタグラム投稿で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしま