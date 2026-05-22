心筋梗塞、脳梗塞に次ぐ「足梗塞」を「第3の梗塞」として2026年5月21日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）が特集した。血管外科専門で「足梗塞」診療の第一人者である旭川医科大学病院の東信良病院長によると、血液の循環が悪くなると「脳梗塞」「心筋梗塞」などのリスクが上がるが意外と知られていない第3の梗塞「足梗塞」にも注意が必要だという。足が痛くて病院に行ったが何の病気か分からなかった正式名称は