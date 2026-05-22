脇指「銘 花都和心」提供：瀬戸内市 岡山県瀬戸内市は2026年5月27日から6月3日まで、フランス（パリ）で日本の伝統工芸品「刀剣」のPR活動を行います。 瀬戸内市では約1000年前から多くの名刀が作られてきました。刀剣の魅力を広く知ってもらい、刀剣文化の継承を図るのが狙いです。 期間中、日本の芸術的な職人技を紹介する特別展で現代の刀職が製作した刀剣を展示したり、黒石市長による富裕層や旅行会社へのト