以前にも書いたが、筆者は音楽オンチだ。とくにクラシックのことはチンプンカンである。【廃用身】高齢者の手足を切断する若き医師は悪魔か、それとも天使か？この映画「ヴィヴァルディと私」はバイオリン協奏曲「四季」の作曲家として知られるアントニオ・ヴィヴァルディ（1678〜1741年）とその教え子の物語。ヴィヴァルディは赤貧のうちに生涯を終え、没後200年を経過した20世紀初頭に自筆譜が発見されて高く評価された。「