クールな役は未熟な俳優が演じるとトゲトゲしくなってしまうものだが…今春の連ドラは、主演・ヒロイン以外でもビジュいい（ビジュアルが魅力的な）若手女優が活躍している。鈴木京香主演の「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（テレビ朝日系・木曜午後9時）には武田玲奈が警視庁捜査1課刑事・越坂部澪役で出演中。クールで有能な刑事を演じ、ドラマのストーリーに（彼女のふるさと福島の）沢わさびのようなピリリとした味