◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順確定出走馬の枠順が２２日、決定した。今年のプロキオンＳで重賞初制覇を果たしたロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は７枠１４番。フェブラリーＳ１１着からの巻き返しを狙う。昨年のジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１の覇者ナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は８枠１５番。ブリリア