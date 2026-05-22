◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場したが、４打数無安打に終わり、３試合連続無安打、１０試合連続本塁打なしとなった。ジャッジが苦しんでいる。１９日（同２０日）の本拠地・ブルージェイズ戦では３打数無安打で３三振、１四球。前