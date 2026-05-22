俳優・城田優の妹で、モデルやクリエーターとして活動する未来（みらい）リナが、美スタイルを披露した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「『答えが出たら、決めよう』とか『準備ができたら、始めよう』じゃなくて、先に決めてみたら、答えが出るかも。先に始めてみたら、準備ができるかも」とつづる。「可能性やパターンは無限に存在していて、制限をかけているのは、自分だけなのかも」と思いを記した。その投稿