◆米大リーグヤンキース０―２ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、ピンチで好守を見せて勝利に貢献したが、４打数無安打に終わり、３試合、１５打席連続安打なしとなった。ヤンキースの先発は、昨季１８勝を挙げた左腕のロドン。バーショの左翼線への適時二塁打で１点を