◇ア・リーグブルージェイズ2−0ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は21日（日本時間22日）、敵地でのヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、美技で2−0の12戦ぶり完封勝利に貢献した。チームは名門相手の4連戦を2連勝の2勝2敗で終えた。岡本は4打数無安打2三振。これで10戦17三振で13戦本塁打なしとなったが、6回2死一、二塁の守備で華麗な美技を披露しピンチを救った。