近鉄や楽天、マリナーズなどで活躍した岩隈久志氏（45）が22日までに自身のインスタグラムを更新。妻と大物ミュージシャン夫妻、タレントとの食事会ショットを披露した。「先日TM NETWORKの木根尚登さんご夫妻と林家まる子ちゃんとご飯に行きました」と書き出すと、飲食店での自身と妻のまどかさん、木根夫妻、まる子との5ショットをアップ。「木根さんご夫妻とまるちゃんのあたたかさに終始笑いと感動が絶えず、話も尽きず