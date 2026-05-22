俳優の佐藤二朗が原作・脚本・主演を務める映画『名無し』が、きょう22日に公開された。これに伴い、佐藤、丸山隆平、佐々木蔵之介による特別座談会映像が解禁。演じた役や役作りについて語った。【動画】映画『名無し』への思いや役作りが語られた佐藤二朗＆丸山隆平＆佐々木蔵之介の座談会同作品は、触れたものを消し去る異能を持つ“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描くサイコバイオレンス。佐藤は、