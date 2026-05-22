人気カップル「なこなこカップル」として活動していたユーチューバー、こーくん（28）が22日までに、お笑いコンビ「ボシマックス」のセイギとのYouTubeチャンネル「さすがに無理か。」を更新。一部でささやかれていた疑惑を否定した。こーくんは、「Xでお騒がせしている疑惑について。」とのタイトルを付けた動画にセイギとともに出演。前回の動画で開催を告知していたオフ会イベントのチケットの売れ行きなどについて報告するとと