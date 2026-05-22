大谷のサイ・ヤング賞獲得への道は平坦ではなさそうだ(C)Getty Images『MLB公式サイト』が現地時間5月21日に発表した「投手パワーランキング」で、ドジャースの大谷翔平がまさかの首位陥落。4位に転落した。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン大谷はここまで投手として4勝2敗、防御率は驚異の0.73という成績だが、「オオタニがトップの座から陥落したことは、彼自身のマウンド上でのパフォーマンス