東京・奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる仙元峠付近でクマに襲われた可能性がある遺体が見つかったことを受け、石原環境大臣は、「まだ死因は判明していない」としたうえでクマによる被害を避ける行動を取るよう呼びかけました。今月19日、東京・奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる仙元峠付近でクマに襲われた可能性のある遺体が見つかりました。石原環境大臣はきょう（22日）、「まだ死因は判明していないと承知している」としたう