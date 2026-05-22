物価の変動を示す4月の全国消費者物価指数は1.4％の上昇でした。上昇率が2％を下回るのは3か月連続です。総務省が発表した4月の全国消費者物価指数は、価格の変動が大きい生鮮食品を除く総合で、去年の同じ月と比べて1.4％上昇しました。食料の値上げなどで上昇傾向がつづいています。なかでも、▼コーヒー豆が46.8％、▼チョコレートが21.6％、▼調理カレーが13.1％と大幅に上昇。一方で、▼コメ類は0.6％のプラスにとどまりまし