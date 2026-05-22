アメリカのトランプ大統領は、ポーランドにアメリカ軍の部隊5000人を追加派遣すると発表しました。トランプ大統領は21日、「ポーランドのナブロツキ大統領との関係などに基づき、アメリカ軍の部隊5000人を追加派遣する」とSNSに投稿しました。派遣の時期や目的などの詳細は説明していません。アメリカメディアは今月、「国防総省がポーランドへ兵士4000人を派遣する計画を中止した」などと伝え、バンス副大統領が19日、「配備のロ