自民党は２２日午前、日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けたプロジェクトチーム（ＰＴ）の会合を開き、法案骨子案を了承した。「表現の自由」への配慮から、アニメや生成ＡＩ（人工知能）を用いた創作物の国旗は規制の対象外とした。骨子案では、布や紙などで作られた国旗を「人に著しく不快または嫌悪を催させるような方法」で損壊する行為を罰するとした。具体的には、「自ら公然と損壊、除去または汚損する」こと