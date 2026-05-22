エルフの荒川が２１日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で衝撃の冷蔵庫の中身を公開した。この日は荒川が師匠と呼ぶＲＩＫＡＣＯが再び荒川の自宅に登場。これまでも掃除のやり方などを厳しく伝授してきたが、今回はついに冷蔵庫に着手することになった。だが開けた瞬間に衝撃の光景が。食材が乱雑に積み込まれているのはまだしも、ドアポケットにはなぜか、しなびたほうれん草が垂れ下がっていた。荒川は「（ほうれん草