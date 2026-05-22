APEC貿易相会合に臨む赤沢経産相（左）＝22日、中国江蘇省蘇州（共同）【蘇州共同】日本や米国など21の国・地域でつくるアジア太平洋経済協力会議（APEC）の貿易相会合が22日、中国江蘇省蘇州で開幕した。米国が保護主義を強めており、議長国の中国は自由貿易を推進する姿勢を訴え、影響力拡大を狙う。日中関係が冷え込む中、貿易相会合に合わせ赤沢亮正経済産業相と王文濤商務相が非公式に接触するかどうかも焦点だ。赤沢氏は