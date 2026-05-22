エールディヴィジ（オランダ1部リーグ）では現地時間21日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフ準決勝が行われ、アヤックスとフローニンゲンが対戦。アヤックスが2−0で勝利を収めた。同クラブに所属する日本代表DF冨安健洋と同DF板倉滉のうち、冨安はベンチ入り（板倉はメンバー外）。試合終盤の83分に途中出場し、チームの勝利に貢献した。前日会見にて、アヤックスを率いるオスカル・ガルシア監督は、コン