沖縄県・辺野古沖で、同志社国際高校の生徒らを乗せた船が転覆し生徒と船長が死亡した事故を受け、松本洋平文部科学大臣はきょう（22日）の会見で、学校側の事前の計画や生徒らへの安全確保策などが「著しく不適切だった」とし、学校法人同志社と高校に対して指導通知を出したことを明らかにしました。この事故は、アメリカ軍普天間基地の移設先となっている沖縄県名護市辺野古沖で今年3月、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の