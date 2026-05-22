7人組の人気音楽グループ「XG」は22日、5月31日（日本時間6月1日）にドジャースタジアムで行われるドジャース−フィリーズ戦で始球式を務めることを発表した。グループの公式X（旧ツイッター）で始球式が発表されると、ファンらからは「大谷翔平選手との写真みたい！！」「うれしぃ」「ついに大谷とXGが」「マジか！！誰投げるんだろ？ひーちゃんならいい球投げそう現地で見たいよー」「大谷さんの前で、やっちゃうんですか