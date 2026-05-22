女優でモデルの冴木柚葉（26）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「『Sweet Girls vol.8』オフショット」と題し、水着グラビア雑誌の撮影オフショットを公開。オフホワイトのパーカ＆ショートパンツ姿や、赤を基調としたビキニ水着姿で、くびれやスラリと伸びた脚線美などを披露し「みんなもう見てくれましたか？？この衣装ポップで可愛かった」とつづった。ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」